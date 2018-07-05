Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения

5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Глава государства выразил удовлетворение успешным сотрудничеством между организацией, руководимой генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом, и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Всемирная организация здравоохранения всегда поддерживала инициативы и усилия Азербайджана, и этот визит Тедроса Адханома Гебрейесуса важен с точки зрения дальнейшего укрепления наших связей.

Отметив, что здравоохранение является одной из приоритетных сфер в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что в последние годы в нашей стране проведена большая работа в этой области, построено значительное количество новых больниц и медицинских центров.

Президент Ильхам Алиев с чувством удовлетворения отметил, что в настоящее время в каждом городе Азербайджана функционируют медицинские учреждения, оснащенные самым современным оборудованием и охватывающие все необходимые медицинские услуги. Вся эта работа положительно повлияла на рост средней продолжительности жизни и сокращение детской смертности. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и впредь будет успешно продолжаться.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в первую очередь поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления.

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о работе, связанной с сотрудничеством между Всемирной организацией здравоохранения и Азербайджаном.

Коснувшись реформ, осуществляемых в Азербайджане в области здравоохранения, строительства самых современных медицинских учреждений во всех уголках нашей страны, гость расценил успехи в этом направлении как результат высокого внимания и заботы Азербайджанского государства и лично Президента Ильхама Алиева о здравоохранении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, говоря также о высокой государственной заботе о беженцах и вынужденных переселенцах в нашей стране, отметил, что опыт Азербайджана в этой сфере может стать примером для многих стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нашего сотрудничества.

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