Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВС РФ

12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства в первую очередь выразил признательность за избрание Баку для проведения встречи между высоким военным руководством России и НАТО.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это является показателем уважения, доверия к нашей стране и еще раз демонстрирует, что Азербайджан стал местом, где регулярно проводятся важные международные мероприятия, служащие укреплению стабильности и безопасности в мире. Он сказал, что Азербайджан высоко ценит это.

Глава государства подчеркнул, что визит делегации под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова также создает хорошие возможности для обсуждения вопросов, связанных с азербайджано-российскими связями. Отметив очень успешное и динамичное развитие двусторонних отношений во всех сферах, в том числе в военной области, Президент Ильхам Алиев сказал, что проводимые встречи высокого уровня играют важную роль в расширении сотрудничества.

Подчеркнув, что только в этом году проведены многочисленные встречи между главами государств Азербайджана и России, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил последние контакты с Президентом России в Санкт-Петербурге.

Отметив, что в этом году между нашими странами также подписано большое количество соглашений и документов, глава государства подчеркнул важность исполнения достигнутых нашими странами договоренностей с целью дальнейшего повышения уровня взаимодействия и сказал, что это уже достигнуто.

Отметив, что дружественные отношения между Россией и Азербайджаном выдержали исторические испытания, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня наши страны являются надежными партнерами.

Он сказал, что сотрудничество в военной и военно-технической сферах поднялось на высокий уровень, и выразил уверенность в том, что визит Валерия Герасимова в нашу страну послужит делу дальнейшего укрепления связей в этой области.

Выразив признательность за теплые слова и прием, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов высоко оценил встречу с главой государства в день почтения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что они посетят могилы великого лидера и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и почтут их память. Отметив, что уже не первый раз встречаются с представителями НАТО и США в Баку, Валерий Герасимов подчеркнул, что наша столица является подходящим местом для этого, сказал, что для подобных встреч здесь созданы все условия.

Коснувшись двусторонних связей, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил, что наши связи успешно развиваются в различных сферах, в том числе в военной и военно-технической.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.