1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным исполнительным директором компании TOTAL

Сегодня в 15:16 меньше минуты на чтение 289
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным исполнительным директором компании TOTAL

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между компанией TOTAL и SOCAR в нефтегазовой сфере, ход выполнения работ в рамках совместной разработки месторождения «Aбшерон», возможности совместной разработки других месторождений в нефтегазовой структуре.

President.az

Telegram WhatsApp

289

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net