Президент Ильхам Алиев принимает участие в торжественном приеме по случаю годовщины образования АДР

Во Дворце Buta проходит торжественный прием по случаю 101-летней годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает 1news.az, в торжественном мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Сегодня утром глава государства по случаю Дня Республики посетил памятник, возведенный на улице Истиглалийят столицы в честь Азербайджанской Демократической Республики. Президент Азербайджана возложил к памятнику венок.

Национальный праздник Азербайджана - День Республики отмечается 28 мая. Став первой демократической республикой в мусульманском мире, АДР просуществовала 23 месяца. В течение этого времени был учрежден государственный флаг Азербайджана, учреждено гражданство Азербайджана, создана Азербайджанская национальная армия.

Ф.Багирова