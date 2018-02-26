Президент Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 27 февраля прибыли в город Мингячевир.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства и его супруга возложили цветы к воздвигнутому в центре города памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проведенных в Мингячевире работах по благоустройству.

Ф.Багирова, Э.Т.