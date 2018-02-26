Президент Ильхам Алиев прибыл в Мингячевир

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 27 февраля прибыли в город Мингячевир.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства и его супруга возложили цветы к воздвигнутому в центре города памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.
Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проведенных в Мингячевире работах по благоустройству.
Ф.Багирова, Э.Т.