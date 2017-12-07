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Президент Ильхам Алиев прибыл в Губинский район

Сегодня в 12:35 меньше минуты на чтение 777
Президент Ильхам Алиев прибыл в Губинский район

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 декабря прибыл в Губинский район.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, вначале глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили установленный в центре города Губа памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работах по благоустройству, проведенных на территории, прилегающей к памятнику.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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