Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня позвонил Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Пресс-службы Президента АР.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за присвоение воздушной гавани города Сургут имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что данное решение было воспринято со стороны общественности Азербайджана с большой благодарностью.

Во время телефонной беседы было отмечено успешное развитие двусторонних азербайджано-российских отношений в различных сферах, выражено удовлетворение достигнутыми достижениями. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями по различным вопросам развития двусторонних связей и перспективам сотрудничества, а также будущим контактам.

Напомним, что Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Сургута имя выдающегося азербайджанского геолога-нефтяника Фармана Салманова.

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