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Президент Ильхам Алиев поздравил российского президента с днем рождения

Сегодня в 11:46 ~ 1 минута на чтение 364
Президент Ильхам Алиев поздравил российского президента с днем рождения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 октября позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщила пресс-служба президента АР.

Как говорится на официальном сайте президента Азербайджана, глава республики искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули уверенное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении нашего сотрудничества.

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