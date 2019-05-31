Президент Ильхам Алиев поздравил президента Италии с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу Серджио Маттареллу с Днем Республики.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Итальянской Республики - Днем Республики.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Обладающие богатой историей связи между нашими странами благодаря широкому и плодотворному сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах сегодня вступили на новый этап.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш прошлогодний визит в нашу страну, ставший первым визитом Президента Итальянской Республики в Азербайджан, проведённые нами переговоры и обсуждения. Верю, что двустороннее и многостороннее взаимодействие наших стран, являющихся дружественными и стратегическими партнерами, и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии - постоянного благополучия и процветания».

1news.az