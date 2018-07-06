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Президент Ильхам Алиев поздравил коллектив Конституционного суда Азербайджана

Сегодня в 20:35 ~ 2 минуты на чтение 21
Президент Ильхам Алиев поздравил коллектив Конституционного суда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил коллектив Конституционного суда по случаю 20-летнего юбилея Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемые судьи и сотрудники Конституционного суда!

Поздравляю вас с 20-летним юбилеем Конституционного суда Азербайджанской Республики.

20-я годовщина создания Конституционного суда совпала с годом празднования100-летия Азербайджанской Демократической Республики, и эти две важные даты наглядно подтверждают, что азербайджанский народ обладает сильными демократическими традициями.

Развитие идей конституционализма в независимом Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Подготовленная под руководством великого лидера и принятая 12 ноября путем всенародного голосования Конституция Азербайджанской Республики провозгласила намерение азербайджанского народа построить правовое, демократические, светское государство и закрепила обеспечение прав человека как высшую цель государства.

Создание в 1998 году Конституционного суда с целью обеспечения верховенства Основного закона явилось очередным важным этапом конституционных реформ.

Как высший орган конституционного правосудия Конституционный суд своей эффективной деятельностью сыграл существенную роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджанской Республики, ее устойчивом развитии, интеграции национального законодательства в современную мировую правовую систему, дальнейшем повышении правовой культуры в обществе, превратился в надежного гаранта прав человека.

Уверен, что Конституционный суд как активный участник процесса строительства правового государства в Азербайджане и впредь будет продолжать вносить вклад в развитие демократических и правовых ценностей в нашей стране.

Еще раз поздравляю вас и желаю новых успехов в вашей деятельности, направленной на обеспечение верховенства Конституции».

President.az

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