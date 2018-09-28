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Президент Ильхам Алиев поздравил главу Китая с праздником

Сегодня в 17:26 ~ 1 минута на чтение 331
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Китая с праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Азербайджано-китайские связи имеют древнюю историю и добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, оказывает существенное влияние на углубление нашего сотрудничества во всех сферах.

Верю, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния».

President.az

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