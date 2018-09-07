Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с праздником Рош-Ха-Шана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-Ха-Шана, передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.

Этнокультурное разнообразие в современном азербайджанском обществе, в котором существуют традиционные отношения дружбы и братства между народами, толерантность и мультикультуральные ценности, мы расцениваем как бесценное завоевание нашей национальной государственности. Все народы нашей страны, в том числе еврейская община, всегда жили в Азербайджане в атмосфере мира и спокойствия, не подвергаясь какой-либо дискриминации, сохранили свой язык и культуру, традиции и обычаи.

Независимое Азербайджанское государство и сегодня привержено своим прогрессивным историческим традициям. Обеспечение в стране прав человека, сохранение и развитие этнокультурных ценностей национальных меньшинств в соответствии с современными демократическими принципами - одни из приоритетных направлений государственной политики.

Сегодня еврейская община, обосновавшаяся и проживающая в Азербайджане на протяжении столетий, стала неотъемлемой частью и равноправным членом нашего общества. С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши граждане еврейского происхождения принимают непосредственное участие в общественно-политической жизни нашей страны, переживающей в настоящее время период большого развития и прогресса, вносят свой достойный вклад в процесс демократического государственного строительства.

Дорогие друзья!

Ежегодно торжественно отмечаемый вами Рош-Ха-Шана является олицетворением обновления, духовной чистоты, добрых вестей и солидарности. По случаю этого знаменательного дня вновь еще раз передаю всем Вам свои искренние поздравления, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия.

С праздником!».

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