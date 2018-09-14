Президент Ильхам Алиев открыл новую школу в жилом массиве Савалан в поселке Маштага – ФОТО

14 сентября состоялось официальное открытие полной средней школы №28 в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.

Затем глава государства встретился с педагогическим и ученическим коллективами школы.

В заключение было сделано фото на память.