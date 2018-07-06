Президент Ильхам Алиев: Наши успехи, прежде всего, являются результатом правильного использования человеческого капитала

Сейчас Азербайджан является одной из стран мира, развивающихся высокими темпами.

Достигнутые нами успехи, прежде всего, являются результатом правильного и эффективного использования человеческого капитала. Адресованные молодежи многие программы, в том числе программа обучения за рубежом, обеспечили необходимые условия для ее привлечения в науку. Действующие в Азербайджане Национальная Академия Наук, многочисленные университеты и Фонд развития науки служат формированию поколения молодых ученых.

Эти слова, нашедшие отражение в 63-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взяты из послания Президента Азербайджанской Республики, направленного участникам Всемирного Бакинского форума молодых ученых.

Материалы, собранные в 63-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по июль 2014 года.

В издании собраны материалы об официальном визите Президента Азербайджана во Вьетнам, рабочем визите в Китай для участия в 4-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, рабочем визите в Турцию для участия в IV Саммите Совете сотрудничества тюркоязычных государств, государственном визите в Грецию, рабочем визите во Францию, а также о встречах, переговорах, проведенных в рамках визитов в Азербайджан Президента Швейцарской Конфедерации, председателя Европейской комиссии, в том числе о подписанных документах, заявлениях для печати.

В книге нашло место информация о приеме Президентом Ильхамом Алиевым совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц Турции, Туркменистана, Великобритании, России, Чехии, Казахстана, США и других государств, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций. Президент Азербайджана на всех встречах и переговорах привлекал внимание к агрессорской политике Армении, призывал международную общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В 63-й книге можно ознакомиться с информацией об участии Президента Ильхама Алиева в проведенных в Баку церемониях открытия XX Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности и VIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки, XXI Международной выставки и конференции «Нефть, газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия», пленарного заседания 23-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 5-м совещании руководителей органов дипломатической службы Азербайджана, речами главы государства.

В книге также нашли место тексты обращений главы государства к участникам VII Форума молодежи Азербайджана, международной конференции на тему «Борьба против коррупции: международные стандарты и национальный опыт», интервью информационному порталу Neurope.eu Европы.

В данной книге многотомника нашла отражение информация о поездке Президента Азербайджана в Нефтчалинский район, его встрече там с представителями общественности, участии в открытии в Баку объектов социальной инфраструктуры, выступление перед военнослужащими в ходе совместных крупномасштабных оперативно-тактических учений соединений и частей Министерства обороны, Внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы, вступительная и заключительная речь на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого полугодия 2014 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 63-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ