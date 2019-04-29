Президент Ильхам Алиев: Наше преимущество заключается в том, что мы параллельно проводим политические и экономические реформы

Я абсолютно убежден в том, что демократия играет особую роль в развитии любой страны.

Страна может быть богата в экономическом отношении, в том числе природными ресурсами, но если в обществе нет прекрасной атмосферы, свобод, то это развитие может стать половинчатым или неустойчивым. Наше преимущество заключается в том, что мы параллельно проводим политические и экономические реформы.

Считаю, что это очень правильная и продуманная политика. Если обратить внимание на развитые в демократическом отношении страны, то можно увидеть, что подавляющее их большинство экономически развитые. То есть, материальное благосостояние, экономическое развитие, социальное развитие являются основными условиями для демократического развития.

Это – слова из речи главы государства на церемонии распределения квартир в очередном здании, построенном для журналистов, по случаю Дня национальной печати, которая вошла в выпущенную 81-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Многотомник, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, охватывает июнь-август 2017 года.

В книге собраны материалы, касающиеся переговоров главы государства в ходе его официальных визитов в Польшу и Латвию, рабочих визитов в Турцию и Россию с руководителями данных стран, а также во время визита Президента Туркменистана в Азербайджан, подписанных документов, обсуждения вопросов сотрудничества.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к захватнической политике Армении, призывал мировую общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В 81-й книге читатели также могут ознакомиться с материалами о приемах Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц из Австрии, США, Туркменистана, Узбекистана и других государств, совершивших визит в нашу страну.

В книгу также включены тексты речей главы государства на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, а также республиканском совещании в Гахе по вопросам развития коконоводства, табаководства и фундуководства, материалы о его встречах с представителями общественности Балакенского, Загатальского, Гейгельского, Самухского, Гядабейского и Шамкирского районов в ходе поездок в данные районы, участии и выступлениях на открытии экономических, транспортных, социальных инфраструктурных объектов в регионах и столице.

В издании также опубликованы тексты писем Президента Ильхама Алиева главам государств различных стран в июне-августе 2017 года.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенной «Азернешр» 81-й книги были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ