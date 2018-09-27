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Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры Азербайджана орденами и медалями

Сегодня в 17:34 ~ 1 минута на чтение 223
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры Азербайджана орденами и медалями

28 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры Азербайджана орденами «За службу Отечеству» первой, второй и третьей степеней и медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» в связи со 100-летним юбилеем создания Прокуратуры Азербайджана и за отличие при выполнении служебных обязанностей, высокий профессионализм в обеспечении законности, проведении следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям, борьбе с коррупцией, защите государственного обвинения в суде.

Как сообщает 1news az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, генеральный прокурор  Азербайджана Закир Гаралов награжден орденом «За службу Отечеству» первой степени.

Заместители генерального прокурора Кямран Алиев, Рустам Усубов и военный прокурор Ханлар Велиев награждены орденами «За службу Отечеству» второй степени.

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