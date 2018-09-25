Президент Ильхам Алиев наблюдает за соревнованиями чемпионата мира по дзюдо

26 сентября азербайджанский спортсмен Ушанги Кокаури вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер посмотрели полуфинал чемпионата мира в Национальной гимнастической арене.

Ушанги Кокаури, ведущий борьбу в весовой категории свыше 100 килограммов, победил в полуфинале спортсмена из Узбекистана Бекмурода Олтибоева и вышел в финал. В решающей встрече наш дзюдоист встретится с грузином Гурамом Тушишвили.

Отметим, что Ушанги Кокаури, победитель кубка Европы 2016 года, в том же году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Казани.

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