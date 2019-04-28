Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за основной гонкой Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан

28 апреля в Баку стартовали основные соревнования Гран-при SOCAR Азербайджан, являющегося четвертым этапом чемпионата мира по Формуле-1. Вначале состоялись парад пилотов и церемония открытия.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за основными соревнованиями Гран-при SOCAR Азербайджан, являющегося четвертым этапом чемпионата мира по Формуле-1.

Грандиозная церемония открытия Гран-при Азербайджана Формула 1, проведенная на столичной площади Азадлыг, запомнилась интересными моментами.

Во время парада и церемонии исполнения гимна пилотов сопровождали дети. Согласно новому решению, принятому в рамках совместной инициативы компании Формула-1 и Международной автомобильной федерации под названием «Будущие звезды», с прошлогоднего сезона во время парада и исполнения гимна пилотов сопровождают дети.

Сначала зрителям был представлен специально оформленный для нынешних соревнований кубок.

Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Государственный гимн прозвучал в новой аранжировке известного композитора Азада Велиева. Гимн исполнили заслуженные артисты Азербайджана Бейимханым Велиева и Нурлан Новрасли, соответственно в мугамном и классическом стилях. Их сопровождали заслуженные артисты Шахрияр Иманов - на таре, Кямран Керимов - на нагаре, Эмин Галиев - на виолончели и Хусамеддин Азизов - на бем-нагаре. Исполнители вышли на площадь в национальных и классических костюмах.

После исполнения государственного гимна стартовал финальный этап Гран-при Азербайджана Формула 1, состоящий из 51 круга.

В финальном этапе, согласно результатам проведенного днем ранее порядкового заезда десяти команд, в которые входят по два пилота, на стартовую линию на ближайшей дистанции вышли пилоты команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, команды Ferrari - Себастьян Феттель.

Отметим, что в соревнованиях пилотов на чемпионате мира нынешнего года после проведенных до сих пор трех Гран-при лидирует с 44 очками пилот Mercedes Валттери Боттас. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон отстает от него на 1 очко. Голландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен с 27 очками занимает третье, пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер с 26 очками – четвертое место.

В соревнованиях конструкторов на первом месте находится команда Mercedes со 130 очками. Занимающая второе место команда Ferrari имеет 73 очка, определившаяся на третьем месте Red Bull Racing Honda – 52 очка.

Нынешние Бакинские соревнования являются 1001-ми по счету Гран-при в истории Формулы-1. Льюис Хэмилтон, одержавший победу в организованном в Китае 1000-м Гран-при Формула-1, вошел в историю как первый пилот, ставший победителем двух юбилейных Гран-при. Так, он также завоевал победу на 900-м Гран-при, организованном в Бахрейне в 2014 году.

Протяженность Бакинского трека составляет 6 километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на 7-м и 8-м поворотах, – 7,6 метра.

Соревнования Гран-при Азербайджана Формула-1 стартовали в Баку 26 апреля. В первый день соревнований пилоты испытали свои силы в двух свободных заездах. А после порядкового заезда, который прошел накануне, было определено построение пилотов в Гран-при. В рамках Гран-при Азербайджана Формула-1 в Баку также состоялись соревнования Формула-2.

Напомним что, соревнования Формула-1 проходят в Азербайджане четвертый год. Победителем Гран-при Европы Формула 1, проходившего в Баку в 2016 году, был немецкий пилот команды Mercedes Нико Росберг. В 2017 году Гран-при Азербайджана Формула-1 увенчалось победой австралийского пилота команды Red Bull Racing Даниэля Риккардо. А на прошлогоднем Гран-при победу одержал британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

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