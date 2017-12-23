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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов

23 Декабря, 2017 в 21:01 ~ 3 минуты на чтение 362
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов

Мы хотим, чтобы в мире усиливались позитивные тенденции, тенденции сотрудничества, дружбы, братства, и очень большая роль в этом принадлежит религиозным деятелям.

Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов. Представитель каждого народа является нашим уважаемым гражданином. Мы относимся к представителям всех религий с большим уважением и симпатией. Сегодня в Азербайджане христианские церкви, католический костел, еврейские синагоги находятся рядом с мечетями. Это реалии Азербайджана, наш вклад в мировую сокровищницу. Я считаю, что наш опыт еще не изучен на должном уровне. Если он будет изучен, то я абсолютно уверен в том, что существующее у нас положение может использоваться как образец.

Это - цитата из выступления главы государства на церемонии открытия мечети Аждарбека в Баку после капитального ремонта и реконструкции 22 декабря 2011 года, вошедшего в 49-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие-наша цель».

49-й том многотомника начинается с текста обращения Президента Ильхама Алиева к участникам XVII Азербайджанской международной выставки и конференции телекоммуникационных и информационных технологий «Bakutel-2011».

Материалы, вошедшие в 49-ю книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с ноября 2011 года по февраль 2012 года.

B томе собраны материалы о рабочих визитах главы нашего государства в Российскую Федерацию, Швейцарию, Германию, Бельгию, его участии в традиционно проводимом в Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме, переговорах с главами государств и правительств различных стран, договорах и соглашениях, заключенных по энергетическому и ненефтяному сектору.

В 49-м томе издания опубликованы материалы о приеме Президентом Азербайджана совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц Турции, Грузии, России, Мексики, США, Латвии, Монтенегро, Кореи, Франции и других государств, ООН, НАТО, Европейского парламента, Европейского Союза, ОБСЕ и других авторитетных организаций, участников международных мероприятий, проведенных в столице нашей республики. На всех встречах и переговорах Президент Ильхам Алиев привлекал внимание к агрессивной политике Армении, призывал международную общественность оказать поддержку урегулированию препятствующего развитию региона нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В книгу вошли речи, выступления главы государства, посвященные успешной внутренней и внешней политике Азербайджана, строительству армии, социально-экономическому развитию регионов, демократизации нашего общества, другим сферам общественно-политической жизни. В этом томе издания также опубликованы материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в города Сумгайыт и Гянджа, Агджабединский, Геранбойский и Гусарский районы, знакомстве с работой по благоустройству и созиданию, проводимой в Баку, участии в церемониях открытия различных инфраструктурных объектов в столице и регионах, встречах с представителями общественности, речи на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в 2011 году и задачам на 2012 год.

В издании опубликованы материалы о встречах Президента Азербайджана с деятелями культуры и религиозными деятелями, тексты интервью средствам массовой информации, в том числе программе «Формула власти» Государственного телеканала «Россия», агентству ИТАР-ТАСС (ныне – информационное агентство ТАСС) и телеканалу «Россия-24».

В книге имеются раздел «Примечания», указатели «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 49-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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