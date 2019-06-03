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Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном в Исламабаде для детей при поддержке Фонда Гейдара Алиева

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Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном в Исламабаде для детей при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Во Дворце Президента Пакистана при поддержке Фонда Гейдара Алиева было проведено мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей и священному месяцу Рамазан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, в мероприятии приняли участие Президент Пакистана Ариф Алви и первая леди Самина Алви, официальные лица государства, депутаты, известные общественно-политические деятели, послы ряда зарубежных стран в Пакистане, дипломаты.

Поприветствовав участников мероприятия от имени президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде поздравил их с Международным днем защиты детей и священным месяцем Рамазан, отметил, что защита прав и свобод детей, улучшение их благосостояния, а также координация государственной политики в этой сфере являются одной из главных задач Азербайджанского правительства. Посол подчеркнул, что неправительственные организации также активно участвуют в защите прав детей в Азербайджане.

Дипломат рассказал о проектах Фонда Гейдара Алиева, направленных на защиту детей в Азербайджане и за пределами нашей страны. Он отметил, что по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой во многих провинциях Пакистана реализованы различные проекты в области здравоохранения, образования, социальной и гуманитарной сферах, и эти проекты продолжаются и сегодня.

Отметив необходимость защиты прав и свобод детей, посол подчеркнул, что многие социальные показатели отражают успехи, достигнутые Пакистаном в последние годы в этой сфере, подчеркнул, что участие Президента Пакистана в мероприятии является наглядным показателем усилий и решимости государства в защите детей.

Отметив, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют основанные на общих духовных ценностях дружественные и братские отношения, которые развиваются по восходящей, Али Ализаде расценил согласие на проведение Фондом Гейдара Алиева мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей и священному месяцу Рамазан, во Дворце Президента вместе с детьми, нуждающимися в особой заботе, а также участие в нем Президента и первой леди Пакистана как олицетворение дружбы и братства между двумя странами, в том числе внимания к защите детей. Он выразил признательность Президенту и первой леди Пакистана, а также президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за постоянную поддержку.

Особый высокий гость мероприятия – Президент Пакистана Ариф Алви выразил признательность президенту Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой за реализацию социальных и гуманитарных проектов в Пакистане после произошедшего в 2005 году землетрясения в стране. Президент подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан связывают очень тесные дружеские отношения, основанные на общих культурных и духовных ценностях. Президент также отметил, что помощь Фонда соответствующим благотворительным организациям, школам, центрам Пакистана является олицетворением искренней доброты. Он подчеркнул, что помощь детям, нуждающимся в особой заботе, доставление им радости – задача не только государства, но и состоятельных членов общества, довел до внимания важность активности людей в гуманитарной сфере.

В церемонии участвовали свыше 400, нуждающихся в особой заботе детей, представляющих различные школы Генеральной дирекции по специальному образованию, Центр талассемии, Военную академию по особым детям и военные школы. На мероприятии часть детей различной категории инвалидности показали свои умения, представили сценки, исполнили песни, продемонстрировав, что инвалидность – это не отсутствие способностей.

После официальной части мероприятия с участием Президента и первой леди Пакистана был дан ифтар для особых детей и коллективов школ, детям были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

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