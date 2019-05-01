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Президент Грузии вновь об установлении общей границы с Азербайджаном

Сегодня в 10:13 ~ 1 минута на чтение 502
Президент Грузии вновь об установлении общей границы с Азербайджаном

Возобновление работы по установлению общей границы еще больше укрепит дружбу Грузии и Азербайджана, заявила пресс-спикер грузинского президента Саломе Зурабишвили Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, установление общей границы будет еще одним шагом вперед в истории дружбы между двумя дружественными странами, сообщает «Спутник Грузия».

Напомним, что в апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила пограничников и отметила важность скорейшей демаркации грузино-азербайджанской границы.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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