Президент Франции прибыл в Ереван

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон прибыли в Ереван. В международном аэропорту Звартноц его встретил глава МИД страны Зограб Мнацаканян.

Макрон приехал в Армению с рабочим визитом для участия в 17-м саммите Международной организации Франкофонии 11-12 октября.

Отметим, что ранее анонсировался государственный визит Макрона в Армению, который должен был состояться до саммита Международной организации Франкофонии. По информации французского источника в дипломатических кругах, государственный визит перенесен на следующий год.

А.А.