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Президент Франции прибыл в Ереван

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 480
Президент Франции прибыл в Ереван

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон прибыли в Ереван. В международном аэропорту Звартноц его встретил глава МИД страны Зограб Мнацаканян.

Макрон приехал  в Армению с рабочим визитом для участия в 17-м саммите Международной организации Франкофонии 11-12 октября.

Отметим, что ранее анонсировался государственный визит Макрона в Армению, который должен был состояться до саммита Международной организации Франкофонии. По информации французского источника в дипломатических кругах, государственный визит перенесен на следующий год.

А.А.

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