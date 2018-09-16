Президент ФК «Сабах» о будущем клуба: У нас долгосрочный проект, мы не пришли на один день

В прошлом году в азербайджанском футболе появился новый футбольный клуб – «Сабах».

На сегодня этот клуб успешно стартовал в футбольной Премьер-лиге Азербайджана, одержав несколько побед.

О том, как создавался клуб, как строится работа команды и о планах «Сабах» в интервью 1news.az рассказал президент клуба Максуд Адыгезалов.

Предлагаем вниманию читателей данное интервью.

- После трех туров «Сабах» набрал шесть очков и располагается в группе лидеров. Футбольную общественность этот результат удивил. Насколько неожиданным он стал для вас?

- Не могу сказать, что этот результат был неожиданным. Что же касается группы лидеров, это только начало чемпионата, и все еще не раз поменяется. Мы только начали формирование команды, впереди предстоит большая работа. Мы ложных иллюзий не строим! Нынешнее положение в таблице только подстегивает нас к еще большей концентрации.

- «Сабах» поймал свою игру и успешно начал чемпионат. Не обидно, что в такой момент пришлось уйти на длинную паузу, связанную с матчами сборных?

- Нет , пауза дала возможность проанализировать проделанную на данный момент работу и на поле, и вне его.

- Учитывая столь удачный старт, изменились ли ожидания и задачи, которые ставились в преддверии сезона? Собственно, какие задачи стоят перед командой?

- Как я уже отметил ранее, у нас есть определенная стратегия, и мы будем ее придерживаться до конца сезона. Стоит долгосрочная задача - построить клуб и задача на сезон - закрепиться в Премьер-лиге.

- Насколько реально выглядит задача попадания в первую «четверку»?

- Мы об этом не думаем. Но если это произойдет, мы не огорчимся (улыбается)

- Сейчас кандидатура Эльшада Ахмедова видится удачной. Расскажите, как решался вопрос приглашения этого специалиста, который, несомненно, имеет большой опыт работы с молодыми игроками, проявил себя в Первом дивизионе, но, фактически, не работал с клубами Премьер-лиги?

- Наша основная цель - это развитие детско-юношеского футбола. Как вы знаете, между клубом «Сабах» и футбольной школой «Ватан» существует договор о сотрудничестве.

У нас большие планы на этот проект. И, конечно же, при выборе главного тренера сыграло большую роль наличие опыта у Эльшада Ахмедова в работе с молодежью.

Ну и, конечно, никто не отменял тот фантастический результат, которого он смог добиться за короткое время в прошлом году в Первом дивизионе.

- Чем клуб «Сабах» будет отличаться от остальных команд, которые создавались за последние годы? Что клуб даст азербайджанскому футболу?

- Мы убеждены, что наш клуб сможет помочь развитию не только профессионального, но и детско-юношеского футбола. Мы здесь не на один год и, уверен, что со временем все мы ощутим этот позитивный вклад нашего клуба.

- Как намерены развивать собственную инфраструктуру?

- У нас есть планы по развитию инфраструктуры. Как только мы определимся, мы сразу поделимся информацией с общественностью.

- «Сабах» - это сплав молодых игроков с опытными. Это - концепция клуба или прерогатива главного тренера? Как формировался состав?

- И то и другое. Изначально мы думали подписать в каждую линию по одному опытному футболисту и облепить их молодыми игроками. Частично нам это удалось. В определенный момент у нас возникли проблемы с местными футболистами. Кто-то не хотел идти в «Сабах», потому что не верил в то, что мы сможем создать в первый же год боеспособную команду. У кого-то были высокие финансовые запросы. Были и те, кто, ударив с нами по рукам, на следующий день подписывал контракт с другим клубом (улыбается)

Но это дело дней минувших.

Состав формировался на основании коллегиальных решений большой команды людей. Мы проделали большую работу за короткий срок, и сегодня, оглянувшись, можно сказать, что мы справились.

- Насколько вы остались довольны тем, как молодые игроки проявляют себя в матчах Премьер-лиги?

- Это зависит от того, кого вы называете молодыми (улыбается) Да, в общем довольны, но, конечно, им есть куда расти, и мы им пытаемся создать для этого все условия. С основной командой постоянно тренируется кто-то из дубля. Мы им хотим дать понять, что ждем их в основной команде. Мы рады, что смогли способствовать попаданию Эльтуна Турабова в сборную U21. Как я говорил ранее, нам предстоит большая работа, и основная доля выпадет именно на работу с молодежью.

- Марко Девич – это попадание в самое «яблочко». Как решались на этот трансфер, учитывая, что ему в октябре «стукнет» уже 35 лет?

- Это то, о чем мы говорили в начале разговора. Над формированием состава работала большая команда. Был просмотрен не один час видеоматериала. Мы точно знали, что Марко в отличной физической форме. Была уже середина августа, а мы никак не могли определиться с центральным форвардом. У нас было много вариантов, но все срывались по тем или иным причинам.

Сегодня уже можно говорить, что мы 2 месяца вели переговоры с Рамилем Шейдаевым. Я лично говорил с президентом «Трабзона», и мы договорились о сумме выкупа контракта. Потом начались беседы с Рамилем, он очень открытый и позитивный молодой человек. Он сделал выбор в пользу российского клуба. Мы пожелали ему удачи и поддерживаем до сегодняшнего дня теплые отношения. Я думаю, наши пути с Рамилем еще пересекутся.

Возвращаясь к теме Марко Девича, я ему позвонил, мы проговорили в районе 1-2-х часов. Марко сказал, что не хочет ехать на восток, но подумает и перезвонит. Ну вот, и перезвонил... (улыбается)

Марко Девич – профи, и мы счастливы, что он с нами! А что касается возраста, то если вы увидите отчеты по его статистике, вы больше не вернетесь к этому вопросу.

- Джавид Имамвердиев – это прерогатива главного тренера или возможность, возникшая на рынке?

- Когда мы расписывали примерный состав с тренером, имени Джавида там не было. Мы не рассчитывали в первый год на игроков такого уровня. Плюс у него был контракт с «Сумгайытом». Мы понимали, что Имамвердиев – один из лучших игроков команды в прошлом сезоне, и вряд ли его отпустят. Но как только появилась возможность приобрести его, мы сразу включились. Переговоры были очень сложными и долгими, но мы справились.

- Переговоры с ним начались еще до проблем в «Сумгайыте» или уже после? И насколько соответствует действительности озвученная в СМИ сумма в 200 тысяч, якобы заплаченная за него сумгайытскому клубу?

- Изначально переговоры начались до тех проблем, которые описывались в СМИ. Мы обратились к «Сумгайыту», клубом была обозначена высокая цифра, на которую мы не рассчитывали. После этого мы остановили переговоры. При этом у нас было понимание, что футболист хочет перейти в «Сабах».

Через какое-то время переговоры возобновились. Как я понимаю, это произошло тогда, когда у него начались проблемы. Тогда была озвучена уже другая сумма. Мы переговорили с Джавидом и пришли к согласию по условиям его контракта. С клубом шли долгие переговоры, и в итоге мы пришли к единому знаменателю. Сумму контракта я называть не буду, так как это конфиденциальная информация. Но она намного ниже того, что я видел в СМИ.

Сегодня Джавид - наш капитан. И мы надеемся на него и на поле, и в раздевалке.

- Джавид - единственный футболист, за трансфер которого заплатил «Сабах»?

- Нет, не единственный.

Некоторые более богатые клубы привлекают лишь свободных агентов. Почему «Сабах» решил платить за игроков?

- На данном этапе было бы неправильно сравнивать другие клубы и «Сабах». Мы - молодой клуб, и была определенная проблема с мотивацией футболистов перейти в «Сабах». Мы не могли заинтересовывать их большими деньгами или богатой историей. Соответственно, мы использовали те инструменты, которые у нас были.

Второй момент, мы заплатили за достаточно молодых игроков. Свободных агентов в таком возрасте, которых мы могли бы подписать на три года, было сложно найти. А мы хотели, чтобы у нас был костяк, с которым мы могли бы строить команду 2-3 года.

- Кващук и Филипович – это игроки, на которых «Сабах», развиваясь и прогрессируя, сможет рассчитывать 2-3 года?

- Время покажет. Конечно же, мы бы хотели, чтобы они смогли надолго закрепиться в составе.

- Если уж мы заговорили о молодых футболистах, как возникла идея сотрудничества с «Ватан», и как оно протекает сейчас?

- У нас была договоренность о сотрудничестве с «Ватаном». И «Сабах», в принципе, создавался на основе этого сотрудничества. Когда ребята выпускаются из «Ватана», они должны где-то играть, куда-то переходить, а не разбегаться в разные стороны. «Сабах» - это клуб, в который могут попасть выпускники «Ватана», добившись определенных результатов. Мы сегодня делаем большую ставку на молодых игроков «Ватана». Наша стратегия включает в себя развитие детско-юношеского футбола.

«Сабах» намерен принимать активное участие в развитии «Ватана». Наши тренеры и весь персонал будет участвовать в жизни спортшколы. Мы хотим создать определенный трамплин для игроков академии, чтобы они переходили в дубль «Сабаха», а оттуда уже в высшую лигу. Мы потратили немало сил и средств для формирования дублирующей команды. Большая часть этой команды привлекается в разные молодежные сборные.

Тренером был назначен молодой специалист Васиф Хаквердиев, в которого мы верим.

Его основная задача - подтягивать игроков дубля в основную команду.

В дальнейшем мы хотим выстроить единую схему игры для всех команд, чтобы игроки академии четко понимали, по какой системе играть, и безболезненно переходили на следующий уровень. Мы уже обсуждали это с Эльшадом Ахмедовым.

Школа «Ватан» уже сейчас достаточно сильна, и, практически, команды всех возрастных категорий заняли призовые места в чемпионате Азербайджана.

- В пресс-релизе, который подготовил «Сабах» о клубе, говорится, что главная цель – внести вклад в развитие азербайджанского футбола, а также сформировать клуб, который бы прочно стоял на здоровой финансовой основе. Чем «Сабах» будет отличаться от остальных клубов, которые также заявляют о цели внести вклад в развитие футбола? И какова бизнес-модель «Сабаха», за счет чего клуб может зарабатывать?

- У нас есть свое понимание того, как мы хотим выстраивать клуб. Когда мы говорим о развитии, речь идет, в первую очередь, о детско-юношеском футболе. У «Ватана» статус интерната, и они могут привлекать детей из регионов, чтобы они жили, учились и тренировались в Баку. Мы будем помогать им в футбольном развитии. Сейчас мы налаживаем связи с академией «Баварии», также были встречи с руководством «Спартака».

Мы общаемся с руководством школы «Ватан». Наши ребята в 10-12 лет на международных турнирах обыгрывают очень серьезные команды из Восточной Европы. Но после 12 лет начинается спад. Значит, что-то происходит неправильно. И наша задача – понять, почему это происходит.

Также мы считаем, что с более юными возрастами должны работать более квалифицированные специалисты. В Азербайджане самые лучшие тренеры работают с взрослыми ребятами. Это нелогично. Получается, фундамент закладывается менее опытными специалистами.

Что касается бизнес-модели, то в нынешних реалиях азербайджанскому клубу сложно зарабатывать.

Наша задача – попытаться вывести клуб на самоокупаемость. Но это не сиюминутная задача. На это понадобится определенное время. Это может быть и за счет вложения инвестиций в футболистов и их дальнейшей перепродажи, оптимизации расходов, привлечения в основу игроков академии, что позволит не тратиться на покупки. Попадание в зону еврокубков тоже является одним из методов получения прибыли.

- Бюджет «Сабаха» формируется за счет спонсорских денег Bridge Group of Companies, а также средств, выделяемых со стороны АФФА. Какова доля федерации?

- Да ,определенные средства поступают от Футбольной федерации. Учредителем футбольного клуба «Сабах» является Ягуб Гусейнов. Основная часть бюджета формируется за счет спонсорских денег от Bridge Group of Companies, учредителем которой также является Ягуб Гусейнов.

- Основателем команды является Ягуб Гусейнов. Почему он решил создать футбольный клуб?

- Этот вопрос, наверное, больше к Ягуб муаллиму (улыбается) Человек любит футбол и заинтересован в его развитии в Азербайджане. Он хочет, чтобы азербайджанские футболисты играли за рубежом. Это – акт, который нужно только приветствовать, а у нас пытаются понять, что да как.

- Расскажите, как вы пришли в футбол и непосредственно в клуб «Сабах»?

- В детстве я, как и многие из моего поколения, играл в футбол. Чаще всего это происходило во дворе школы №134. Мы были помешаны на этой игре и переставали играть в тот момент, когда уже в темноте не могли разглядеть мяч.

В футбольную секцию родители меня записали достаточно поздно, в 14 лет. И уже в 15-ть я выступал за юношеские сборные Азербайджана 1981-82 годов рождения. Потом встал вопрос выбора между учебой и футболом. Я выбрал учебу, о чем не сожалею.

Но футбол всегда оставался в моей жизни. Поэтому, получив предложение от клуба, я сразу дал свое согласие.

- Легко решились на смену рода деятельности?

- Я не думаю, что произошли кардинальные изменения. Мой административный опыт и финансовое образование помогают мне в нынешней работе. Ну и, конечно, люди, которые сейчас рядом со мной, помогают адаптироваться в реалиях местного футбола (улыбается) За что им большое спасибо!

- На днях «Сабах» объявил о создании Наблюдательного совета. Расскажите, как он был сформирован, и как выбирали членов НС?

- Основной критерий - это любовь к футболу. Все члены НС тем или иным образом связаны с футболом. Каждый из них успешен в своей сфере. Я уверен, что их разносторонний опыт поможет нашему клубу в развитии.

- Что будет входить в функции каждого из членов НС?

- В функции Наблюдательного совета будет входить обсуждение стратегических вопросов развития клуба, привлечение инвестиций. Помощь в налаживании связей не только с общественностью, но и с зарубежными клубами и бизнес-кругами.