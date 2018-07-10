1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Филиппин поздравил Президента Азербайджана

Сегодня в 20:33 ~ 1 минута на чтение 115
Президент Филиппин поздравил Президента Азербайджана

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным  праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство,

От имени правительства и народа Филиппин поздравляю Вас с национальным праздником страны – Днем Республики.

Связи между Филиппинами и Азербайджаном опираются на общие интересы во имя благополучия, безопасности и стабильности наших стран и народов.

Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать деятельность за устойчивый мир, прогресс и благосостояние для наших народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и прошу принять мое высочайшее почтение».

President.az

115

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net