Президент Филиппин поздравил Президента Азербайджана

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Ваше превосходительство,
От имени правительства и народа Филиппин поздравляю Вас с национальным праздником страны – Днем Республики.
Связи между Филиппинами и Азербайджаном опираются на общие интересы во имя благополучия, безопасности и стабильности наших стран и народов.
Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать деятельность за устойчивый мир, прогресс и благосостояние для наших народов.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и прошу принять мое высочайшее почтение».
President.az