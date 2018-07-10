Президент Филиппин поздравил Президента Азербайджана

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство,

От имени правительства и народа Филиппин поздравляю Вас с национальным праздником страны – Днем Республики.

Связи между Филиппинами и Азербайджаном опираются на общие интересы во имя благополучия, безопасности и стабильности наших стран и народов.

Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать деятельность за устойчивый мир, прогресс и благосостояние для наших народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и прошу принять мое высочайшее почтение».

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