Президент Филиппин не исключил, что у него рак

Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил, что возможно страдает онкологическим заболеванием.

Дутерте сообщил, что ждет результаты анализов, сообщают зарубежные СМИ..

«Я скажу, вам, если у меня рак. Я жду результатов. Если окажется, что уже третья стадия, это означает, что лечение невозможно. И я не буду продлевать агонию, находясь на посту», - заявил 73-летний Дутерте, выступая перед выпускниками военной академии.

Он сообщил, что прошел эндоскопию и колоноскопию, но на этой неделе врачи рекомендовали повторить тесты. Оба теста направлены на диагностику аномалий в пищеварительном тракте и толстой кишке.

1news.az