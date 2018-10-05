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Президент Филиппин не исключил, что у него рак

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 243
Президент Филиппин не исключил, что у него рак

Президент Филиппин Родриго Дутерте  не исключил, что возможно страдает онкологическим заболеванием.

Дутерте сообщил, что ждет результаты анализов, сообщают зарубежные СМИ..

«Я скажу, вам, если у меня рак. Я жду результатов. Если окажется, что уже третья стадия, это означает, что лечение невозможно. И я не буду продлевать агонию, находясь на посту», - заявил 73-летний Дутерте, выступая  перед выпускниками военной академии.

Он сообщил, что прошел эндоскопию и колоноскопию, но на этой неделе врачи рекомендовали повторить тесты. Оба теста направлены на диагностику аномалий в пищеварительном тракте и толстой кишке.

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