Президент FIFA поздравил Президента Азербайджана

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием на пост главы государства страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент.

От своего имени как президента Международной федерации футбольных ассоциаций и от имени всей футбольной общественности поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Убежден, что важный вклад, внесенный Вами в последние годы в стабильность и экономическое развитие Азербайджана, Ваши управленческие способности и высокие человеческие качества помогут Вам как Президенту Азербайджанской Республики в решении стоящих перед Вами задач и будут продолжать оказывать позитивное влияние на стабильное развитие страны.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам сердечную признательность за усилия и поддержку, направленные на обеспечение широкого распространения футбола в Вашей стране, а также демонстрацию значения футбола в устранении различных культурных и общественных препятствий и доступность этого вида спорта для всех.

Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности. Желаю в ближайшее время вновь встретиться с Вами и лично поздравить Вас».

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