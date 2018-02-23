Президент Египта принял министра экономики Азербайджана - ФОТО

22 февраля Президент Арабской Республики Египет Абдул Фаттах Ас-Сиси принял находящегося с визитом в этой стране министра экономики Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Шахин Мустафаев передал Президенту Египта приветствия и письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Министр отметил, что возобновление деятельности Межправительственной совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджанской Республики и Арабской Республикой Египет связано с экономическим развитием двух стран. Информируя об осуществляемых в Азербайджане реформах, Шахин Мустафаев подчеркнул, что в результате этих реформ в нашей стране создана благоприятная бизнес- и инвестиционная среда.

На встрече был также затронут армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Было отмечено, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и, несмотря на решения и резолюции международных организаций, продолжает удерживать под оккупацией наши территории.

Шахин Мустафаев проинформировал Президента Египта о встречах, проведенных в рамках визита в Египет, заседании совместной комиссии и документах, которые планируется подписать.

Отметив, что осведомлен о предстоящих в марте этого года президентских выборах в Египте, министр экономики пожелал Президенту Абдул Фаттаху Ас-Сиси успехов.

Президент Арабской Республики Египет Абдул Фаттах Ас-Сиси сказал, что официальный Каир готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах. Подчеркнув, что народы Египта и Азербайджана являются дружественными и братскими народами, Президент Абдул Фаттах Ас-Сиси выразил признательность народу Азербайджана и лично Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную его стране в тяжелые для нее времена.

Президент Египта просил передать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву его приветствия и пожелал главе нашего государства успехов на предстоящих президентских выборах.

АЗЕРТАДЖ