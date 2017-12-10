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Президент Египта пригласил Аббаса в Каир для обсуждения Иерусалима

10 Декабря, 2017 в 23:55 ~ 1 минута на чтение 156
Президент Египта пригласил Аббаса в Каир для обсуждения Иерусалима

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса в Каир для двусторонних консультаций по вопросу Иерусалима, сообщила администрация главы АРЕ в коммюнике.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси направил приглашение палестинскому президенту Махмуду Аббасу для участия в двусторонних консультациях на высшем уровне в понедельник, 11 декабря в Каире для обсуждения развития событий вокруг признания США города Иерусалима столицей Израиля", — говорится в сообщении.

Два арабских лидера также намерены рассмотреть "пути урегулирования данного кризиса, чтобы защитить права палестинского народа, его святыни, его законное право на создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

РИА Новости

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