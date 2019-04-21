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Президент Египта обсудил с Махмудом Аббасом палестино-израильский конфликт

Сегодня в 18:25 ~ 1 минута на чтение 264
Президент Египта обсудил с Махмудом Аббасом палестино-израильский конфликт
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили в воскресенье в Каире палестино-израильское и внутрипалестинское урегулирование, говорится в распространенном заявлении египетской президентской администрации.
 
"Встреча затронула последнее развитие событий вокруг палестинской проблемы. Президент ас-Сиси подчеркнул позицию Египта по поддержке справедливого и всеобъемлющего решения этой проблемы, что должно привести к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с международными решениями", - говорится в документе.
 
РИА Новости
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