Президент Египта обсудил с Махмудом Аббасом палестино-израильский конфликт

"Встреча затронула последнее развитие событий вокруг палестинской проблемы. Президент ас-Сиси подчеркнул позицию Египта по поддержке справедливого и всеобъемлющего решения этой проблемы, что должно привести к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с международными решениями", - говорится в документе.

РИА Новости