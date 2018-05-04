Президент Бразилии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана

Президент Бразилии Mишель Темер поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном еще более укрепятся в интересах наших народов и международного сообщества. Несмотря на разделяющее нас большое географическое расстояние, уверен, что наше сотрудничество в различных сферах еще более расширится. Господин Президент, еще раз особо подчеркиваю заинтересованность в поддержке такого благородного дела.

Ваше превосходительство, желаю Вам в новый период президентства крепкого здоровья, счастья и успехов», - говорится в послании Президента Бразилии.

Ф.Багирова