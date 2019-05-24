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Президент Болгарии поздравил Президента Азербайджана

Сегодня в 20:07 ~ 1 минута на чтение 218
Президент Болгарии поздравил Президента Азербайджана

Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент,

Прошу принять мои сердечные поздравления и искренние пожелания благоденствия Вашей стране и народу по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз хочу подтвердить желание Республики Болгария продолжать стратегическое сотрудничество с Азербайджанской Республикой.

Убежден, что это сотрудничество между нашими странами будет продолжаться по восходящей, так как отношения опираются на стабильную основу – дружественные связи между нашими народами.

Уважаемый господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении».

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