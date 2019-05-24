Президент Болгарии поздравил Президента Азербайджана

Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент,
Прошу принять мои сердечные поздравления и искренние пожелания благоденствия Вашей стране и народу по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз хочу подтвердить желание Республики Болгария продолжать стратегическое сотрудничество с Азербайджанской Республикой.
Убежден, что это сотрудничество между нашими странами будет продолжаться по восходящей, так как отношения опираются на стабильную основу – дружественные связи между нашими народами.
Уважаемый господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении».
1news.az