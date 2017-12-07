Президент Азербайджана выделил 3 млн. манатов на ремонт многоквартирных зданий в Губе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер, направленных на капитальный ремонт многоквартирных зданий в городе Губа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Губинском районе осуществлен ряд важных проектов социальной направленности, в том числе построены Комплекс «ASAN Həyat», Лечебно-диагностический центр, Олимпийский спортивный комплекс, Губинский мемориальный комплекс геноцида, Музей флага, «Зеленый театр», Историко-краеведческий музей, Центр молодежи, Детско-юношеская шахматная школа, четыре 118-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, создано ковроткацкое предприятие, сданы в эксплуатацию туристические объекты, отвечающие самым современным требованиям, учебные заведения. Наряду с этим, реконструирована система водоснабжения города Губа, сдана в эксплуатацию электростанция «Шахдаг», улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения в Губе работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 32 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, постановляю:

1.Для выплаты подрядным организациям необходимого аванса с целью начала капитального ремонта 32 многоквартирных зданий в городе Губа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Губинского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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