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Президент Азербайджана встретился с президентом Международной федерации дзюдо - ФОТО

Сегодня в 21:30 ~ 1 минута на чтение 260
Президент Азербайджана встретился с президентом Международной федерации дзюдо - ФОТО

21 сентября на грандиозной церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку, Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи Президента встретились с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече отмечалось, что чемпионат мира по дзюдо в Баку организован на высоком уровне.

Также было отмечено, что Азербайджан регулярно проводит важные спортивные мероприятия и тем самым вносит значительный вклад в развитие международного спортивного сотрудничества, в стране спорт опекается на государственном уровне, а азербайджанские спортсмены достигли больших успехов.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан является одним из активных членов Международной федерации дзюдо, выражена уверенность в том, что данное сотрудничество в перспективе будет расширено.

Затем, за показательные достижения в мире спорта и пропаганду идей Fair Play, Мехрибан Алиевой была вручена медаль «За особые заслуги» Международного комитета Fair Play.

Р.Д., И.А.

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