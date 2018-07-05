Президент Азербайджана утвердил два контракта между SOCAR и Equinor

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон, разрешающий реализацию двух контрактов на разработку площадей в азербайджанском секторе Каспия, заключенных между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и норвежской Equinor 30 мая 2018 года в Баку.

Таким образом, эти контракты вступили в силу.

Речь идет о контракте типа Production Sharing Agreement (PSA) на разведку и разработку блока перспективных структур «Дан Улдузу» - «Ашрафи» - «Айпара» и Risk Service Contract на разработку месторождения «Карабах» на Каспии.

Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную компанию на паритетных долях (50% на 50%).

Согласно Risk Service Contract на разработку месторождения «Карабах», компания Equinor в течение 12 месяцев пробурит одну разведочную скважину для оценки запасов на контрактной площади. Если результаты бурения подтвердят коммерческую целесообразность проекта, то работы будут продолжены. В противном случае Equinor имеет право выйти из контракта, но пробуренная скважина остается на балансе SOCAR.

Месторождение «Карабах», извлекаемые запасы которого оцениваются в 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Первые углеводороды с него могут быть получены в 2021 году.

Что касается другого контракта, то «Ашрафи» с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата расположено в 100 км к востоку от Баку на глубине 250-450 метров. На нем в 90-х годах XX века были выявлены запасы углеводородов в 20-40 млн тонн.

Детальные работы на «Дан Улдузу» и «Айпара» не проводились.

Лада Евграшина, Э.Т.