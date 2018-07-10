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Президент Азербайджана: Турция всегда поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха

Сегодня в 17:37 ~ 1 минута на чтение 140
Президент Азербайджана: Турция всегда поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха

Турция всегда поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с  находящимся с визитом в Баку Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, две страны всегда поддерживают друг друга по всем международным вопросам, находятся рядом друг с другом», - сказал глава Азербайджанского государства.

Ильхам Алиев заявил, что Турция всегда поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха на международной арене.

Глава государства также отметил, что Армения уже долгие годы держит под оккупацией азербайджанские территории, в результате чего азербайджанский народ подвергся этнической чистке, и скорейшее решение этого конфликта будет означать восстановление норм международного права.

Армения должна выполнять резолюции ООН, освободить от  оккупации азербайджанские земли: «Позиция Турции полностью соответствует международному праву. Азербайджан также всегда поддерживает Турцию», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что турецкая армия является одной из самых сильных в мире.

1news.az

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