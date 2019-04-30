Президент Азербайджана сделал строгое предупреждение «Азеригаз»

Меня проинформировали о том, что «Азеригаз» в одностороннем порядке применяет какие-то правила и в ряде случаев создает проблемы людям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом сказал глава государства, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2019 года и предстоящим обязанностям.

«В своей вступительной речи я отметил, что газификация в Азербайджане находится на самом высоком уровне. Работы по газификации продолжаются также и в этом году. Мы должны максимально воспользоваться возможностями, чтобы газифицировать ряд поселков и сел, где нет газа.

В определенных частях городов наблюдается пониженный уровень газа. Реализуются соответствующие работы в данном направлении, чтобы обеспечить население качественным газом.

Наряду с этим, «Азеригаз» должен прекратить безосновательные работы.

Эти проблемы должны быть устранены. Необходимо прекратить все это, здесь должна быть максимальная прозрачность и справедливость.

Этому должен быть положен конец. Потому что, с мест поступают сигналы по поводу проблем с качеством, как счетчиков, так и самого газа.

Максимальная прозрачность и справедливость должна быть обеспечена во всех сферах –обеспечении населения электроэнергией, питьевой водой, природным газом», - подчеркнул глава государства.

1news.az