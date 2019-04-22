Президент Азербайджана поздравил Владимира Зеленского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Зеленский,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины.

Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины».

1news.az