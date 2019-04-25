Президент Азербайджана поздравил своего южно-африканского коллегу

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента ЮАР Матемелу Сирила Рамофосу с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем Свободы.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия».

1news.az