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Президент Азербайджана поздравил султана Брунея-Даруссалама

22 Февраля, 2018 в 23:09 ~ 1 минута на чтение 437
Президент Азербайджана поздравил султана Брунея-Даруссалама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанала Болкиаха с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Бруней-Даруссалама.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Брунеем и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния».

President.az

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