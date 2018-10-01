Президент Азербайджана поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас по случаю 100-летнего юбилея Прокуратуры Азербайджана.

Органы прокуратуры, основанные постановлением правительства Азербайджанской Демократической Республики 1 октября 1918 года, прошли славный вековой путь развития.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, учитывая роль национальной прокуратуры в демократическом и правовом обществе, Распоряжением от 17 июля 1998 года учредил 1 октября как день профессионального праздника работников прокуратуры.

В результате правовых реформ, осуществленных в органах прокуратуры, Прокуратура Азербайджана стала современным государственным институтом, служащим обеспечению национальных интересов и верховенства закона, надежной защитой прав и свобод человека и гражданина.

Прием в органы прокуратуры молодых юристов с современным мировоззрением, образованных и приверженных идеям государственности, придал импульс совершенствованию деятельности прокуратуры.

Сегодня органы прокуратуры, осуществляя прокурорский надзор за исполнением и применением законов, процессуальное руководство над предварительным следствием, своей деятельностью в области защиты следствия и государственного обвинения, играют важную роль в защите охраняемых законом интересов государства и общества.

Уверен, что сотрудники Прокуратуры Азербайджана, имеющей 100-летнюю историю, и впредь будут обеспечивать надежную защиту законности, прав и свобод человека, проявлять твердость в борьбе с преступностью и достойно выполнять возложенные на них задачи.

Еще раз поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея, желаю успехов в вашей деятельности во имя прогресса нашего государства».

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