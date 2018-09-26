Президент Азербайджана поздравил президента Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Гурбангулы Мяликкулиевич,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Азербайджано-туркменские отношения обусловлены волей наших народов, обладающих общими ценностями и традициями. Уверен, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений всегда будет прочной основой для углубления сотрудничества во всех областях.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного мира и благосостояния».

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