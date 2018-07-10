Президент Азербайджана поздравил президента Монголии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Монголии.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монголией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и прогресса».

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