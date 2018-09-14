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Президент Азербайджана поздравил президента Мексики

Сегодня в 20:32 ~ 1 минута на чтение 253
Президент Азербайджана поздравил президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мексики Энрике Пенья Ньето с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Мексикой будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – спокойствия и процветания».

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