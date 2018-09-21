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Президент Азербайджана поздравил президента Мали

Сегодня в 20:55 ~ 1 минута на чтение 229
Президент Азербайджана поздравил президента Мали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Мали – Днем независимости.

Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мали всегда будут развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день передаю Вам мои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса».

President.az

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