Президент Азербайджана поздравил президента Мали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту с национальным праздником страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Мали – Днем независимости.
Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мали всегда будут развиваться и расширяться.
В этот знаменательный день передаю Вам мои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса».
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