Президент Азербайджана поздравил президента Мальты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преку с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного мира и благополучия».

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