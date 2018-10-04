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Президент Азербайджана поздравил президента Мальдив

Сегодня в 19:36 меньше минуты на чтение 182
Президент Азербайджана поздравил президента Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Ибрагима Мухаммеда Солиха с избранием на пост президента Мальдив.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Солих,

Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Мальдивской Республики.

Надеюсь, что нашими общими усилиями отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности».

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