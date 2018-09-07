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Президент Азербайджана поздравил президента Македонии

7 Сентября, 2018 в 19:31 ~ 1 минута на чтение 4519
Президент Азербайджана поздравил президента Македонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Македонии Георге Иванова с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Aзербайджано-македонские отношения – на пути динамичного развития. Надеюсь, что дальнейшее укрепление наших дружественных связей, развитие сотрудничества, представляющего взаимный интерес, всегда будут вносить вклад в благополучие наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – спокойствия и благосостояния».

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