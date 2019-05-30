Президент Азербайджана поздравил президента Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах на пост президента страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Науседа,

Искренне поздравляю Вас по случаю победы на выборах на пост Президента Литовской Республики.

Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия по дальнейшему укреплению наших дружественных отношений, углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности».

1news.az