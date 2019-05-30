Президент Азербайджана поздравил президента Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эгилса Левитса с победой на выборах на пост президента страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Левитс,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост Президента Латвийской Республики.

Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности».

1news.az