1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана поздравил президента Латвии

Сегодня в 22:29 ~ 1 минута на чтение 177
Президент Азербайджана поздравил президента Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эгилса Левитса с победой на выборах на пост президента страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Левитс,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост Президента Латвийской Республики.

Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности».

1news.az

Telegram WhatsApp

177

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net