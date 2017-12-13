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Президент Азербайджана поздравил президента Кении

Сегодня в 20:25 ~ 1 минута на чтение 40
Президент Азербайджана поздравил президента Кении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Кении Ухуру Кениату с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения – Днем независимости.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Кении – мира и прогресса».

President.az

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